“Blitz”, filme do Apple TV+, recebe 3 indicações aos BAFTA Film Awards

Lançado no Apple TV+ em novembro passado, o longa “Blitz” — dirigido pelo ganhador do Oscar Sir Steve McQueen e estrelado por Saoirse Ronan — recebeu três indicações aos BAFTA Film Awards 2025.

Publicidade

Mais precisamente, o filme está concorrendo nas categorias Melhor Filme Britânico, Melhor Figurino e Melhor Som.

Blitz has been nominated for 3 BAFTA Awards. pic.twitter.com/jRmcYJWWTX — Apple TV (@AppleTV) January 15, 2025 “Blitz” foi indicado a 3 BAFTA Awards.

Confira, abaixo, os concorrentes da produção da Maçã em cada categoria supracitada.

Melhor Figurino: “Blitz”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Nosferatu”

“Wicked” Melhor Filme Britânico: “Bird”

“Blitz”

“Conclave”

“Gladiador II”

“Hard Truths”

“Kneecap”

“Lee”

“Love Lies Bleeding”

“The Outrun”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” Melhor Som: “Blitz”

“Dune: Part Two”

“Gladiador II”

“The Substance”

“Wicked”

Sobre “Blitz”

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme se passa na cidade de Londres (Reino Unido) durante o auge da “blitzkrieg” (“guerra relâmpago”) nazista e acompanha a jornada de George (Elliott Heffernan), um garoto de nove anos cuja mãe Rita (Ronan) o envia para um lugar seguro no interior da Inglaterra durante o conflito.

Publicidade

Determinado a voltar para casa e reencontrar a sua mãe — e o seu avô Gerald (Paul Weller) —, no leste de Londres, ele embarca em uma aventura extremamente perigosa, enquanto Rita procura por seu filho desaparecido.

A cerimônia dos BAFTA Film Awards acontecerá no dia 16 de fevereiro no Royal Festival Hall, em Londres, e contará com apresentação de David Tennant.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.