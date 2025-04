Bug no WhatsApp permite burlar recurso de visualização única no iOS [atualizado]

Em outubro passado, o WhatsApp corrigiu uma falha a qual permitia que usuários salvassem imagens e vídeos de visualização única na sua versão web — o que, é claro, preocupou muitas pessoas.

Agora, um outro possível problema também envolvendo conteúdos de visualização única foi visto pelo pessoal do Tecnoblog. Mais precisamente, alguns usuários podem rever essas mídias de uma forma bem simples: após abrir a mensagem, basta acessar Configurações » Armazenamento e dados » Gerenciar armazenamento e procurar pelo chat da pessoa que lhe enviou o conteúdo temporário. Lá, será possível conferir a foto ou o vídeo recém-aberto ao filtrar os conteúdos pelos mais recentes.

Ainda de acordo com as informações, essa possibilidade foi testada (e comprovada) somente no iOS, embora haja relatos de usuários do Android que constataram a mesma situação.

É assegurado, porém, que a proteção contra captura de tela implementada pelo WhatsApp para proteger conteúdos de visualização única não foi afetada — mas só o fato de esse conteúdo não desaparecer completamente já é um grande problema.

Alguém por aí já havia notado isso?

Atualização, por Bruno Cardoso16/01/2025 às 14:15

A equipe do WhatsApp confirmou hoje ao Tecnoblog que está ciente do problema e disse que está “trabalhando ativamente” em uma correção — a qual provavelmente chegará na forma de uma atualização. Portanto, mantenha o seu mensageiro atualizado!