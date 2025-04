Como usar o SharePlay no app Música da Apple TV

O aplicativo Música (Music) do tvOS 18 ganhou um novo recurso para quem costuma curtir as suas canções prediletas no dispositivo de streaming da Apple.

Agora, os assinantes do Apple Music podem organizar uma sessão do SharePlay, permitindo que qualquer pessoa da sua casa possa controlar a reprodução das músicas — mesmo que elas não sejam assinantes do serviço.

Veja como usar isso na prática! 🎶

Com o app Música aberto na Apple TV, comece a reproduzir uma música normalmente. Com os controles de reprodução aparecendo na tela, passe o dedo para baixo no clickpad ou na superfície de toque do Siri Remote e selecione o ícone do SharePlay (representado por um boneco em volta de ondas).

Se solicitado, use o teclado mostrado na tela e o seletor de ícones de perfil para escolher como você aparecerá nas playlists em sessões compartilhadas. Quando finalizar, selecione “OK”.

Depois, no iPhone ou iPad, escaneie o código QR que aparecerá na tela da TV e toque em “Conectar” no dispositivo.

Na Apple TV, selecione a notificação de solicitação do SharePlay e a bolinha verde de confirmação ao lado de um participante. Com isso, os participantes do SharePlay poderão ver o que está sendo reproduzido na Apple TV, além de controlar a reprodução e adicionar músicas dos seus dispositivos.

Quando quiser sair da sessão do SharePlay, selecione o ícone do recurso e “Remover Convidados” ou selecione o botão vermelho com um “X” ao lado de um único convidado para remover apenas ele.

Outra opção é o próprio participante/convidado tocar em “Pausar” ou “Desconectar” no seu aparelho.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.