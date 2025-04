Em entrevista, Ben Stiller sugere que “Severance” terá uma 3ª temporada

A estreia da segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) acontecerá em breve, nesta sexta-feira (17 de janeiro). E, como sempre acontece com uma série de sucesso, a divulgação está de vento em popa, com direito a ativação em Nova York, um site para você colocar o seu rosto num balão e, é claro, entrevistas com os envolvidos.

Publicidade

Falando dessa última parte, Ben Stiller (diretor e produtor executivo) e Adam Scott (que interpreta Mark S.) participaram do TODAY e falaram pouco pouco sobre a segunda temporada e a produção como um todo — incluindo a imensa espera para a estreia da segunda parte.

A entrevista em si é relativamente curta e tem spoilers (então cuidado, se você ainda não assistiu à primeira temporada).

Mais para o fim do bate-papo, Stiller é perguntado sobre quando teremos uma terceira temporada — em tom de brincadeira, ele foi questionado se ela ficaria pronta até 2030 — afirmando que até 2034 com certeza estaria, 😛

Publicidade

Ainda que tenha sido uma entrevista cheia de humor, é possível perceber na fala de Stiller que uma terceira temporada tem tudo para acontecer e que falta apenas mesmo um anúncio oficial sobre o assunto.

Quem sabe a Apple esteja esperando os números da estreia da segunda temporada para poder dar o sinal verde, não é mesmo? Nós, é claro, já estamos na torcida! 🤞🏼

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.