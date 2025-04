Já pensou? “Pai do iPod” queria que a Apple comprasse a Sonos

Fundada em 2002, a fabricante de aparelhos de áudio premium Sonos tem passado por poucas e boas nos últimos tempos. A nova versão do seu app, introduzida no ano passado, foi muito mal recebida pelo público — e a empresa tinha exatamente a experiência do usuário como um dos seus principais diferenciais.

Essa atenção aos detalhes e qualidade dos seus produtos fizeram com que a Sonos passasse a ser comparada de tempos em tempos com a Apple — tanto que, segundo uma reportagem do The Information, a empresa chegou até mesmo a entrar no radar da gigante de Cupertino ainda nos seus primeiros anos de vida, mesmo que brevemente.

Segundo o jornalista Nick Wingfield, que assina a reportagem, um executivo da Apple chegou a lhe dizer há alguns anos que sugeriu a ideia de adquirir a Sonos para Steve Jobs durante o seu tempo na empresa, mas essa empreitada não teve uma vida longa.

Intrigado por essa passagem (que não traz muitos detalhes acerca desse episódio), John Gruber, do Daring Fireball, embarcou numa jornada para descobrir o nome do executivo que revelou tal informação.

Em um primeiro momento, nomes como Scott Forstall (ex-chefão do iOS) e Jony Ive (ex-chefão de design) surgiram, mas acabaram caindo por terra. Gruber, no entanto, não desistiu e acabou desembocando no nome de Tony Fadell (o “pai do iPod”), que acabou respondendo a um email e confirmando que sim, foi ele que tentou convencer Jobs a adquirir a então recém-fundada Sonos.

Segundo Fadell, isso aconteceu por volta de 2003, logo depois de a Sonos apresentar o Song Mobile. O executivo, contudo, não conseguiu ir muito longe, já que Jobs rechaçou a ideia logo de cara e disse que, na verdade, queria processá-la pela semelhança do mais novo dispositivo da startup com o iPod.

Como é possível notar na imagem acima, resgatada pelo pessoal do 9to5Mac, o Song Mobile trazia um botão no mínimo parecido com a Click Wheel do iPod, o que provavelmente foi a causa da ira do antigo CEO da Apple. Jobs teria dito ainda que “ninguém queria comprar o que eles [a Sonos] estão vendendo” — coisa que, semelhanças à parte, não se provou verdade mais de duas décadas depois.

