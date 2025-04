Mac mini (M4) aparenta ter problemas nas portas USB-C, relatam usuários

Nos últimos dias, diversos donos de Mac mini (M4) relataram ter problemas com as entradas USB-C da máquina. Segundo eles, as portas apresentam conexão instável, sendo que cabos desconectam sem motivo aparente ou simplesmente não conectam.

Um desses usuários, cujo relato foi publicado no Reddit, disse que o seu teclado USB-C, apesar de funcionar perfeitamente na entrada dos seus outros Macs, desconecta intermitentemente no novo Mac mini, exigindo que ele desconecte e reconecte manualmente o acessório para obter sucesso. Outras pessoas responderam alegando ter problemas similares, de modo que precisam reconectar os cabos de tempos em tempos para que a porta USB-C funcione.

Em outra reclamação, é alegado que uma determinada porta USB-C para de funcionar toda vez que é realizada alguma ação intensa no HDD externo conectado a ela — fazendo com que mais usuários também levantassem suas questões sobre hubs funcionando em portas USB-C de outros dispositivos, mas não no Mac mini.

Outro post de novembro descreve o mesmo problema com hubs, sendo que um usuário relatou nas respostas que uma porta USB-C do seu Mac mini não detectava automaticamente os acessórios ao reiniciar o dispositivo, tendo que reconectá-los manualmente.

Já no fórum de suporte da Apple, um usuário apontou que as portas USB-C da frente da sua máquina funcionavam perfeitamente, mas as traseiras apresentavam conexão instável, ou às vezes nenhuma conexão. Ele também obteve respostas com queixas similares.

Além disso, no fórum MacResource, outro usuário teve dificuldades com adaptadores nas entradas USB-C do dispositivo. Segundo ele, seu Apple Extended Keyboard não funcionou conectado a partir de um adaptador na entrada traseira, enquanto seu mouse Logitech, sim.

Apesar de difícil diagnóstico, as diversas queixas podem se tratar de diferentes variáveis. De qualquer forma, pode ser que a Apple consiga resolver isso com uma atualização de software, embora a empresa não tenha se manifestado ainda.

Além disso, é necessário se atentar à procedência e ao estado de conservação dos cabos e adaptadores utilizados, que podem estar danificados. Também é importante tomar cuidado para não sobrecarregar uma única porta USB-C do Mac com adaptadores que se conectam a múltiplos periféricos.

via AppleInsider