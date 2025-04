Nomad Explorer: novo cartão de crédito dá 3 pontos por dólar gasto, cashback em dólar e acesso a salas VIP

Anunciado em agosto passado, foi lançado oficialmente o Nomad Explorer, um cartão de crédito indicado para gastos em reais que oferece cashback em dólar, além de uma série de benefícios exclusivos para quem viaja ou investe no exterior.

Com ele, cada compra feita no Brasil gera cashback em dólar, e ainda é possível acumular até três pontos por dólar gasto, os quais podem ser trocados por passagens aéreas, hospedagens e outras vantagens. Tudo isso sem anuidade.

Os pontos nunca expiram, permitindo que você os utilize quando quiser. Além disso, o cartão garante acesso gratuito e ilimitado ao Nomad Lounge e até quatro acessos anuais ao Visa Airport Companion, proporcionando mais conforto nas viagens.

Outro benefício interessante é a possibilidade de trocar pontos por descontos na taxa de conversão do dólar, reduzindo ou até zerando esse custo. Obviamente, o Nomad Explorer é compatível com o Apple Pay e outras carteiras digitais.

Tudo pode ser gerenciado diretamente pelo app da Nomad. Como é um cartão Black Visa Infinite, ele também inclui vantagens como seguro médico internacional, fast pass e sala VIP nos aeroportos, bem como concierge 24 horas.

Embora seja um cartão de crédito em reais, ele pode ser utilizado tanto no Brasil quanto no exterior. No caso de compras internacionais, há incidência de IOF de 3,38% e taxa operacional de até 4%. O pagamento da fatura é feito exclusivamente via boleto bancário, e não é possível usar o saldo da conta Nomad para essa finalidade.

Para solicitar o Nomad Explorer, é necessário manter pelo menos US$1 mil investidos na Nomad, além de passar por análise de crédito e disponibilidade do produto. O lançamento está sendo feito de forma gradual, e o pedido pode ser realizado diretamente pelo app — clientes receberão a resposta da análise em até 72 horas.

Abra a sua conta na Nomad e ganhe US$20 para já começar a investir e garantir o seu cartão!

Antes de começar a investir com a sua conta da Nomad, é claro, você precisa… ter uma conta. A boa notícia é que, ao fazer isso, você pode ganhar até US$20 de cashback sem gastar nada!

Tudo o que você precisa fazer é abrir a sua conta e, na hora do cadastro, digitar DINHEIRODEVOLTA no “código de convidado”. Depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20!

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira remessa.

Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e zero corretagem, assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA) na conta-corrente e na conta-investimento, além de garantia do SIPC em até US$500 mil investidos.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, dólares assegurados pela FDIC, até 10% de economia em compra.

O conteúdo disponibilizado aqui não constitui ou deve ser considerado como conselho, recomendação ou oferta pela Nomad. Serviços intermediados por Global Investment Services DTVM Ltda. Nomad Fintech Inc é um Consultor Financeiro Registrado junto à SEC.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.