Previstos para este ano, Powerbeats Pro 2 são certificados nos EUA e na Índia

Previstos para serem anunciados oficialmente pela Beats neste ano, os Powerbeats Pro 2 já foram certificados pela Comissão Federal de Comunicações (Federal Communication Commission, ou FCC) dos Estados Unidos.

Como mostra um documento visto pelo site 91mobiles, os fones estão listados pelo órgão com os códigos BCGA3157 , BCGA3158 e BCGA3160 — o primeiro provavelmente fazendo referência ao lado direito, o segundo ao lado esquerdo e o terceiro, ao seu estojo de recarga.

Projetados nos EUA e fabricados no Vietnã, os Powerbeats Pro 2 deverão suportar tanto o iOS quanto o Android (a exemplo de outros fones da Beats) e contar com recursos como Bluetooth Low Energy (BLE).

Operando na faixa de frequência que vai de 2.400MHz a 2.483,5MHz, o dispositivo não deverá contar, no entanto, com o recurso de transmissão simultânea — aquele que permite a conexão com mais de um aparelho ao mesmo tempo.

O site ainda encontrou os mesmos códigos A1357 e A1358 na Bureau of Indian Standards (BIS), agência governamental da Índia correspondente à FCC — o que indica um lançamento próximo também no país asiático.

No segundo semestre do ano passado, vale recordar, a Beats soltou um teaser com uma prévia do futuro produto, o qual poderá ser lançado junto aos “AirPods Pro 3”, previstos para este ano.

