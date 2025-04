“Severance”: Apple TV+ lança site que gera um pôster seu para divulgar a 2ª temporada

A estreia da segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) está quase aí — ela ocorrerá já nesta sexta-feira (17 de janeiro).

Para divulgar a produção, a equipe do Apple TV+ tem trabalhado em algumas ativações bem interessantes. Hoje, por exemplo, foi compartilhado em um post no X (antigo Twitter) do serviço de streaming um link para um site que permite gerar o balão visto no pôster de divulgação da segunda temporada — só que com o seu rosto nele!

Put your face on a balloon.#Severance Season 2 — Premieres Fridayhttps://t.co/POFvuKiuNw pic.twitter.com/zZsB5IWvGg — Apple TV (@AppleTV) January 15, 2025 Coloque seu rosto em um balão.

#Severance Temporada 2 — Estreia sexta-feira.

severanceballoon.com

Para isso, basta acessar esse link e, após a animação que mostra os computadores usados na Lumon Industries, selecionar a opção para tirar uma foto com a câmera do dispositivo ou enviar uma imagem da sua biblioteca e ajustá-la conforme orientado. Feito isso, você poderá compartilhar o resultado nas suas redes sociais selecionando o botão “Share” ou fazer o download do pôster com o seu rosto.

Também nesta semana, a Apple fez uma divulgação ainda mais chamativa, colocando um escritório de vidro — parecido com os da Lumon Industries — no Grand Central Terminal (em Nova York, nos Estados Unidos). A “brincadeira” contou até com a participação do elenco da produção.

É como dizem: a divulgação está pesadíssima, não é? 😅

