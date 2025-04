12 curiosidades sobre a origem e a produção da 1ª temporada de “Ruptura”

Se você está na empolgação do retorno de “Ruptura” (“Severance“) ao Apple TV+, você não está só.

Em preparação para a chegada da segunda temporada, o diretor e produtor Ben Stiller, junto do ator Adam Scott (que interpreta o personagem Mark Scout), passaram as duas últimas semanas publicando episódios interessantíssimos no novo podcast “The Severance Podcast With Ben Stiller and Adam Scott”.

O programa — que, por sinal, seguirá lançando novos episódios toda sexta-feira em conjunto aos novos capítulos da série — contou com a participação de atores e atrizes de “Ruptura”, além de pessoas envolvidas na produção.

Além de comentar curiosidades a respeito de cada episódio, eles também compartilharam histórias interessantíssimas a respeito da origem e produção da série. Se você não ouviu o podcast, vale ouvir. Ainda assim, aqui vão algumas curiosidades que certamente vão interessar a todos que mal viam a hora de voltar à misteriosa cidade de Kier.

O post a seguir menciona personagens e cenas que acontecem ao longo da primeira temporada da série. Não há nenhum grande spoiler, mas fica o aviso para quem está começando a ver a série agora.

O roteiro original foi escrito há mais de dez anos

Dan Erickson, o criador da série, se formou na NYU Tisch School of the Arts em 2012 e, logo em seguida, decidiu mudar-se para Los Angeles. Foi lá que ele começou a escrever o roteiro que, em 2015, foi parar na mão da produtora de Stiller. Ainda assim, as filmagens começaram apenas em 2020, à frente da estreia da série em 2022.



A marca de sangue em formato de mancha de café no roteiro original é, de fato, sangue do roteirista Dan Erickson, de acordo com uma história que ele próprio conta no primeiro episódio do podcast. | Imagem: Adam Scott (Instagram)

Ruptura existe graças a uma fábrica de portas

Depois de mudar-se para Los Angeles, Erickson saiu em busca de qualquer trabalho que pudesse para pagar as contas e a dívida da faculdade. Ele foi parar em uma fábrica de portas onde, um dia, pensou:

E se eu pudesse apenas pular no tempo e chegar logo à hora de ir embora?

Originalmente, Mark seria o novato da Lumon

No primeiro roteiro de Erickson, o personagem Mark S. seria expelido nu, a partir de um esfíncter no teto, para a mesa da sala de reunião. Já Helly R. seria a funcionária da Lumon responsável pelo seu treinamento.

Helly em cima da mesa em cena de “Severance”

No roteiro final, obviamente, ninguém brotou pelado na primeira cena, mas houve a inversão de papéis com Helly sendo definida como a novata.

A sugestão de contratar Christopher Walken para o papel de Burt G. veio de John Torturro

Durante um jantar no período de pré-produção da primeira temporada, Stiller perguntou a Torturro (que interpreta Irv na série) quem ele acreditava que poderia ser um bom Burt G. (líder do departamento de design e óptica).

Christopher Walken e John Torturro | Divulgação/Apple

Torturro, que já havia trabalhado com Walken, sugeriu o ator. Stiller — cujo o pai é Jerry Stiller, o eterno Frank Costanza (de “Seinfeld”) , que também já havia trabalhado com Walken — gostou da ideia e fez a proposta imediatamente.

Os computadores do Departamento de Refinamento de Macrodados (MDR) rodam um programa funcional

Essa veio de uma entrevista recente de Scott no programa “Late Show with Stephen Colbert“.

Lá pelas tantas, ele comenta que os computadores da equipe de MDR rodam um programa funcional que de fato permite selecionar grupos de números para armazená-los em diferentes pastas.

A Apple resistiu à escolha de Scott para o papel de Mark S.

No início da pré-produção da primeira temporada, Stiller e Erickson concordaram que Scott era a pessoa perfeita para interpretar Mark S. No entanto, em mais de uma oportunidade, a Apple resistiu à escolha, e se empenhou em sugerir outros atores mais famosos para o papel.

Adam Scott no papel de Mark S. | Divulgação/Apple

A solução foi Stiller pedir a Scott que fizesse uma espécie de audição pelo papel na Apple, algo que ele felizmente resolveu topar, (re)conquistando o cargo.

A trilha-tema da série foi desenvolvida antes do início das filmagens

Stiller já havia trabalhado com o compositor Theodore Shapiro durante o filme “Dodgeball”, e o convidou para o projeto.

Segundo Stiller, antes mesmo do início das filmagens, Shapiro apresentou três opções de tema para a série. Ambos concordaram que a opção que conhecemos hoje era a melhor das três.

O artista responsável pela abertura da série foi encontrado no Instagram

Certa vez, Stiller estava fuçando no Instagram e viu a sugestão do feed de um artista alemão chamado Oliver Lata, conhecido como ExtraWeg.

Abertura de “Severance”

À época, Stiller já estava pensando na produção de “Severance” e decidiu que Lata seria a pessoa perfeita para fazer a abertura da série — abertura essa que, por sinal, foi responsável por um dos Emmys que “Ruptura” venceu em 2022.

As luzes coloridas da sala de MDR foram uma surpresa para o elenco

Segundo Stiller, ele procurou manter em segredo até o último segundo que as luzes do teto da divisão de MDR podiam mudar de cor.

No dia da filmagem da icônica cena de “experiência de dança e música”, o elenco foi pego de surpresa quando o tom frio deu lugar às luzes azuis e vermelhas.

O uniforme de exército guardado por Irv pertenceu ao pai de Torturro

Segundo Torturro, tanto a foto quanto o uniforme que aparecem no último episódio da primeira temporada são do seu pai, Nicholas Torturro. Ele conta que seu pai usou aquele uniforme durante a Segunda Guerra, e que essa foi a primeira e a única vez que ele se permitiu exibir estes elementos em cena.

Cena de John Torturro em “Severance”

A sede da Lumon é um antigo escritório da Bell Labs, em Nova Jersey (Estados Unidos)

O complexo Bellworks foi a casa dos laboratórios de pesquisa da Bell durante mais de 40 anos. Depois do fim da Bell, o espaço foi comprado por um investidor que tentou transformar a região em uma espécie de comunidade condominial, o que acabou não dando tão certo.

Vista aérea do Bell Labs Holmdel Complex | Foto: Lee Beaumont

Ainda assim, é surpreendente que essa seja a primeira vez que o imponente prédio é usado para uma obra cinematográfica.

Erickson de fato escreveu alguns capítulos do livro “The You You Are” para entregar aos atores

Além das passagens que vemos em algumas cenas da série, Erickson de fato escreveu alguns capítulos inteiros do estabanado livro do personagem Ricken Hale, para ajudar o elenco a compreender a forma como o livro teria impacto nas mentes relativamente jovens dos “innies”, já que eles não tinham nenhuma outra referência literária ou intelectual.

Uma das muitas cenas de “Severance” com o livro “The You You Are” | Divulgação/Apple

Existe também uma página do livro no site Goodreads, e ela é repleta de avaliações divertidas que fazem referência à série .

“Ruptura” retornará amanhã, 17/1, terá dez episódios e já há discussões de um (inevitável) retorno para uma próxima temporada.

