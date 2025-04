Apple TV+ cancela “The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin”

De acordo com o The Sun, a série de comédia “As Aventuras Inventadas de Dick Turpin” (“The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin”), estrelada por Noel Fielding, foi cancelada pelo Apple TV+.

Segundo as informações, a segunda temporada da produção (anunciada em julho do ano passado) até começou a ser gravada, mas o protagonista simplesmente não retornou após o recesso de fim de ano.

A equipe e o elenco da série foram pegos de surpresa com a notícia do cancelamento, o qual foi justificado com a “doença de um membro-chave do elenco” — uma explicação considerada incompleta por muitos deles.

Eles ficaram compreensivelmente confusos e furiosos com a bomba porque a série exigiu milhões de libras, meses de planejamento e horas de trabalho.

Suspeita-se que a doença em questão tenha atingido o próprio Fielding e que pode ser algo sério, uma vez que toda a série foi cancelada. Uma pausa nas filmagens é mais comum em casos menos graves.

Curiosamente, o comediante está prestes a começar a filmar a 16ª temporada do programa “The Great British Bake Off” — o que aumenta as expectativas em relação ao seu retorno após o cancelamento.

“As Aventuras Inventadas de Dick Turpin”, vale recordar, se passa no século XVIII, quando Dick Turpin (Fielding) se torna o relutante líder de um bando de foras-da-lei e é encarregado de superar um xerife corrupto.

Com seis episódios, a primeira temporada está disponível para streaming no catálogo do Apple TV+. Uma pena, para quem a acompanhou, que ela será finalizada sem o desfecho originalmente planejado pelos roteiristas…

