Apple TV+ consegue 4 indicações aos ASC Awards com “Sugar”, “Silo” e mais

A American Society of Cinematographers (ASC) anunciou hoje as indicações para a 39º edição da sua premiação anual, a qual celebra o melhor em cinematografia em sete categorias abrangendo longas-metragens, produções televisivas, documentários e videoclipes.

O Apple TV+ não ficou de fora da lista dos indicados, coletando quatro nomeações por suas seguintes produções originais: “Sugar”, “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”), “Disclaimer” e “Silo”.

Confira a seguir em quais categorias cada uma dessas produções está concorrendo:

Episódio de Série de Meia Hora

Adam Bricker, “Hacks” — Episódio “Just, Laughs” (Max)

Carl Herse, “The Franchise” — Episódio “Sc 31A: Tecto Meets Eye” (HBO)

Richard Rutkowski, “Sugar” — Episódio “Starry-Eyed” (Apple TV+)

Seamus Tierney, “Emily in Paris” — Episódio “Masquerade” (Netflix)

Kyle Wullschleger, “Only Murders in the Building” — Episódio “Once Upon a Time in the West” (Hulu)

Série Limitada ou Antológica ou Filme para Televisão

Adam Arkapaw, “Masters of the Air” — Episódio “Part Three” (Apple TV+)

Michael Berlucchi, “Interior Chinatown” — Episódio “Generic Asian Man” (Hulu)

Robert Elswit, “Ripley” — Episódio “Lucio” (Netflix)

Jonathan Freeman, “The Penguin” — Episódio “Homecoming” (HBO)

Emmanuel Lubezki & Bruno Delbonnel, “Disclaimer” — Episódio “I” (Apple TV+)

Zoë White, “Hold Your Breath” (Hulu)

Episódio de Série de Uma Hora

Os vencedores serão divulgados durante uma cerimônia no dia 23 de fevereiro, em Beverly Hills (na Califórnia, Estados Unidos).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

