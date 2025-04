Apple TV+ recebe 3 indicações aos Writers Guild Awards 2025

E o Apple TV+ segue marcando presença nos eventos de premiações desta temporada. Agora, o serviço de streaming da gigante de Cupertino conseguiu garantir três indicações aos Writers Guild Awards (WGA) 2025, premiação destinada a roteiristas no cinema, televisão e rádio.

Concorrendo ao prêmio de Melhor Roteiro em Série Limitada, temos “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), série de policial estrelada e produzida por Jake Gyllenhaal que estreou em junho passado. Ela concorre com “Pinguim” (Max), “Ripley” (Netflix), “Não Diga Nada” (FX/Hulu, disponível no Disney+) e “True Detective: Terra Noturna” (Max).

Já o episódio “Olivia”, da primeira temporada de “Sugar”, aparece indicado na categoria Melhor Roteiro em Drama Episódico ao lado de “Anjin”, da série “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” (da FX/Hulu, disponível no Disney+); “O Começo”, de “Fallout” (do Prime Video); “Fear of the End”, de “Evil — Contatos Sobrenaturais” (Paramount+); “Primeiro Encontro”, de “Sr. & Sra. Smith” (Prime Video); e “Pilot”, de “Elsbeth” (CBS).

Por fim, na categoria Melhor Roteiro em Programa Episódico ou Especial Infantil, temos o episódio “Sou Pogey”, da série “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” (“Fraggle Rock: Back to the Rock”). Entre os indicados, estão também “Um Deus compra cheeseburgers para nós”, de “Percy Jackson e os Olimpianos” (Disney+); o filme “Fora de Mim” (Disney+); “The Sign Language ABCs”, de “Vila Sésamo” (Max); e “Welcome to Spiderwick”, de “As Crónicas de Spiderwick” (Roku).

Os vencedores do Writers Guild Awards 2025 serão anunciados no dia 15 de fevereiro, em duas cerimônias paralelas nos Estados Unidos: uma no Edison Ballroom (em Nova York) e outra no Beverly Hilton (em Los Angeles). A lista completa de indicados pode ser conferida nessa página.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

