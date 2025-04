Barclays ou Synchrony poderão assumir emissão do Apple Card

Ontem, o CEO do Goldman Sachs (banco que emite o Apple Card lá nos Estados Unidos) falou pela primeira vez sobre a possibilidade de o contrato firmando entre o banco e a Maçã (que vai até 2030) ser encerrado antes do previsto — bola que vem sendo cantada pelo menos desde 2023 por insiders e analistas do mercado.

Desde que os primeiros rumores de que a relação entre as duas empresas estava estremecida começaram a surgir, as especulações sobre quem assumirá a emissão do cartão de crédito da Maçã não pararam. Até agora, já foram levantados nomes como JPMorgan Chase e até o da fintech brasileira Pismo, mas nada foi confirmado, obviamente.

Segundo duas fontes (as quais optaram por permanecerem anônimas) ouvidas recentemente pela Reuters, no entanto, duas novas instituições entraram para o páreo: o banco britânico Barclays e a empresa estadunidense de serviços financeiros Synchrony Financial.

As negociações entre o Barclays e a Apple (que já trabalham juntas em um programa de financiamento de dispositivos no Reino Unido), ainda segundo o veículo, já duram vários meses, mas é possível que ainda demore mais um pouco até que um acordo seja fechado.

Por outro lado, não há muitas informações sobre o estado das negociações com a Synchrony — que ainda não se pronunciou sobre o tema, embora tenha sido contatada pela Reuters.

Em 2024, vale notar, o Goldman Sachs transferiu uma parceira que tinha com a General Motors para o Barclays, então essa não seria a primeira vez que o banco britânico assumiria um empreendimento da atual parceira da Apple. Essa parceria com a GM, inclusive, também envolve a emissão de cartões de crédito.

Aguardemos os próximos capítulos dessa novela, portanto.

