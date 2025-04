Como desativar manualmente uma sugestão de atalho no Spotlight [iPhone e iPad]

Se você usa o Spotlight para fazer buscas no sistema do iPhone/iPad, em um aplicativo ou até mesmo na web, sabe que essa ferramenta ajuda muito e concentra as buscas em um só local.

Publicidade

Mais do que isso, normalmente o Spotlight no iOS/iPadOS pode sugerir atalhos dos apps que você tiver usado recentemente, como um modo da Câmera (Camera) ou timers do Relógio (Clock), por exemplo.

Porém, é facilmente possível desativar isso manualmente, caso você não use e essas opções estejam mais atrapalhando do que ajudando. Confira como fazer! 📱

Abra o Spotlight no iPhone ou iPad deslizando o dedo de cima para baixo na Tela de Início, usando o botão “Buscar” acima do Dock ou, se estiver com um teclado externo conectado, use o atalho ⌘ command barra de espaço .

Depois, mantenha o dedo pressionado em cima do atalho mostrado e escolha “Não Sugerir Atalhos de ‘Nome do app'”.

Simples, não?! 🙂