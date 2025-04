★ Desconectar-se não é mais uma opção: como a Holafly facilita suas viagens

Viajar sem internet hoje em dia é quase algo impossível de imaginar. Você chega a um país diferente — como o Chile, por exemplo — e precisa de um GPS para não se perder, de um aplicativo de transporte para sair do aeroporto e até mesmo de uma mensagem rápida para avisar que chegou bem.

A verdade é que estar online deixou de ser um luxo e virou necessidade, e a maneira mais prática e eficiente de garantir isso é com um eSIM.

Se você ainda não está familiarizado com o termo, essa tecnologia é a versão virtual dos tradicionais chips físicos. E para quem está planejando conhecer a Terra dos Andes, ela pode ser um divisor de águas.

Já pensou depender apenas de Wi-Fi? Quem já tentou sabe como é: a conexão cai no pior momento, o sinal não pega em lugares remotos ou você precisa consumir algo em algum estabelecimento para ter acesso à rede. É por isso que o interesse pelo eSIM está crescendo cada vez mais. Todo mundo quer praticidade — e ele entrega exatamente isso.

Nada de filas em lojas, preocupações com compatibilidade ou tarifas absurdas de roaming. Empresas como a Holafly simplificaram todo o processo, oferecendo eSIMs com dados ilimitados que você ativa em poucos minutos e usa durante toda a viagem.

Dados ilimitados: um diferencial importante

Quem viaja sabe como é fácil esgotar o plano de dados: o GPS consumindo internet o tempo todo, chamadas de vídeo para a família, fotos postadas em alta resolução…

Por isso, a oferta de dados ilimitados nos planos de eSIM da Holafly é um diferencial e tanto! Você pode usar a internet à vontade, sem precisar controlar o consumo. E isso faz toda a diferença — até no Chile, caso você esteja planejando uma viagem para lá. O país tem paisagens impressionantes, mas também exige conexão constante.

Se você está explorando o Deserto do Atacama, por exemplo, precisa de um mapa confiável. Se está em Santiago, é bom ter apps de transporte para não ficar na mão. E em Valparaíso? As ruas são um labirinto e, sem internet, pode se perder facilmente.

Como funciona o chip eSIM?

Se você está se perguntando como ativar o eSIM ou como configurar o eSIM no iPhone, fique tranquilo. O processo é simples:

Compre o plano de eSIM da Holafly pelo site. Você receberá um código QR por email. No iPhone, vá em Ajustes » Celular » Adicionar eSIM. Escaneie o código e pronto: em poucos minutos, você estará online!

O melhor é que não é preciso tirar o chip físico do celular. Isso significa que o seu número original continuará funcionando para receber chamadas e mensagens, enquanto o chip virtual da Holafly cuidará dos dados móveis. É ideal para quem quer manter tudo funcionando sem complicação.

Por que tanta gente está falando de eSIM?

Não é coincidência que, de um tempo para cá, o eSIM tenha ficado mais popular. A tecnologia está ganhando espaço porque resolve problemas reais: ela é mais prática, mais rápida e, na maioria dos casos, mais barata que o roaming internacional.

Além disso, a Holafly, por exemplo, oferece suporte ao cliente em português 24 horas por dia. Isso dá segurança. Se algo der errado (o que raramente acontece), você tem a quem recorrer. E, convenhamos, essa tranquilidade não tem preço.

O eSIM torna a sua viagem mais leve

No fim das contas, usar um eSIM no Chile ou em qualquer lugar é mais do que uma questão de praticidade. É sobre aproveitar a viagem sem preocupações. É saber que, ao desembarcar, você já estará conectado, pronto para pedir um Uber, utilizar o Waze/Google Maps/Mapas da Apple, avisar a sua família ou postar a sua primeira foto da viagem.

Se você ainda tem dúvidas, pense na última vez em que ficou sem internet durante uma viagem. Foi frustrante, não? O eSIM resolve isso. Com a Holafly, você chega ao Chile — ou em muitos outros lugares, já que a empresa oferece cobertura em mais de 210 destinos, incluindo eSIMs regionais e um eSIM global — com um plano de dados ilimitados funcionando desde o primeiro minuto. É simples, rápido e eficiente.

Viajar sem complicação é possível

A tecnologia está aí para facilitar a vida — e o eSIM é prova disso. Comprar o eSIM da Holafly significa mais tempo aproveitando a viagem e menos tempo se preocupando com detalhes técnicos. Sem roaming caro, sem Wi-Fi instável e sem trocas de chip.

Aproveite a oportunidade e conheça já a Holafly! Com o cupom MACMAGAZINE , você ainda obtém 5% de desconto em qualquer plano oferecido por eles. 😊

Viajar é sobre curtir o momento. E com um eSIM, você faz isso sem perder um único detalhe!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.