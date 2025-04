Dummies do novo iPhone SE (ou “16e”) revelam cores e detalhes do chassi

Conforme nos aproximamos do suposto lançamento do novo iPhone SE (ou “iPhone 16e”, como algumas fontes alegam), os rumores vão se tornando mais “concretos”. Hoje, inclusive, o leaker Sonny Dickson compartilhou imagens de dummies (unidades fictícias usadas como modelos para acessórios de terceiros) que revelam possíveis detalhes visuais do dispositivo.

Publicidade

Nesse sentido, as imagens mostram o chassi em duas variedades de cores: preta e prateada/branca. Também dá para conferir a única câmera traseira, que poderá ter um sensor de 48 megapixels.

Uma das imagens mostra especificamente as laterais dos dispositivos, revelando um interruptor de tocar/silencioso em vez do botão de Ação — diferentemente do que já foi comentado —, além dos botões de volume e uma entrada para cartão SIM.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025 Primeira olhada no dummy do “iPhone SE 4”.

Embora o leaker não tenha compartilhado uma imagem mostrando a frente dos aparelhos, é possível ter um vislumbre da parte frontal — corroborando os vários rumores de que o Touch ID será substituído pelo Face ID.

Espera-se que o aparelho também conte com uma tela OLED , além de incorporar a Ilha Dinâmica (Dynamic Island). Por dentro, ele poderá ser equipado com o primeiro modem 5G da Apple.

As expectativas mais recentes são de que o novo modelo seja lançado em algum momento até o final de abril, então certamente veremos mais informações (ou imagens) até lá.

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.