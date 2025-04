Erro no Docker Desktop faz macOS sinalizar falso malware ao iniciar o app

O aplicativo Docker, uma ferramenta de desenvolvimento para Mac, vem enfrentando problemas na execução nas últimas semanas. Segundo o AppleInsider, o sistema de segurança da Apple bloqueia a inicialização do app, apontando a presença de um suposto malware em seus códigos — o que gerou preocupação dos usuários por conta de um possível risco de segurança.

O sistema da Apple foi desenvolvido para proteger o usuário do máximo possível de ameaças, contendo diversas normas de segurança que os aplicativos devem cumprir a fim de rodar sem problemas no sistema. Contudo, diferentemente de outros apps não confiáveis, o Docker não contém códigos maliciosos ou prejudiciais.

Em sua página de status, o “incidente ativo” que apontava a presença de malware ao rodar o aplicativo foi listado. A causa do problema foi a descoberta, na última semana, de que alguns arquivos — na instalação do Docker — estavam listados incorretamente, levando o macOS a apontar malware erroneamente e bloquear a execução do programa.

Para resolver, os desenvolvedores moveram os arquivos para o lugar certo nos códigos do app e o erro foi corrigido com o lançamento da versão atualizada 4.37.2, no dia 9/1. É recomendado que todos os usuários das versões 4.32 a 4.37 instalem a versão mais recente.

Um documento de apoio também foi publicado para ajudar os usuários, contendo um guia de como resolver o contratempo realizando a atualização ou, no caso de versões mais antigas que não receberam a atualização, instalando um patch. Os usuários que baixaram o Docker Desktop por meio de Homebrew Cask deverão reinstalar o app por completo para solucionar o erro.