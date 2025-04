Gerenciador de Senhas do Google agora suporta Passkeys no iOS e iPadOS

O Google anunciou hoje a adição do suporte às Chaves-senha (Passkeys) — ou “chaves de acesso”, como a empresa prefere chamar — ao seu Gerenciador de Senhas na versão do Chrome para iOS e iPadOS, tornando-as compatíveis com todos os sistemas operacionais.

As Chaves-senha consistem em uma alternativa mais simples do que digitar senhas na hora de fazer login. Elas criptografam as informações de acesso para a conta do Google e, depois de habilitadas, permitem que você realize a autenticação por meio da utilização de sensores biométricos, como Touch ID e Face ID, ou até mesmo de um PIN.

A grande novidade é que, agora que são compatíveis com o iOS e iPadOS, as Chaves-senha do Gerenciador de Senhas do Chrome podem ser sincronizadas e acessadas em diferentes sistemas operacionais — ou seja, a mesma chave-senha pode ser compartilhada entre dispositivos Apple, Android, Windows, Linux e ChromeOS. Essa, aliás, é uma compatibilidade que o Senhas (Passwords), que salva as senhas no ecossistema Apple pelo iCloud, não oferece — embora exista uma extensão do app para o Firefox.

As Chaves-senha podem ser habilitadas em qualquer iPhone ou iPad que esteja rodando o iOS/iPadOS 17 ou mais recente. Para isso, basta ter o app do Chrome instalado, ir em Ajustes » Geral » Preenchimento automático e senhas e, em “Preencher automático de”, selecionar o navegador. Se houver senhas salvas na conta Google utilizada, elas serão sincronizadas também no dispositivo e poderão ser utilizadas em qualquer app e navegador.