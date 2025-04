Insta360 Flow 2 Pro tem rastreamento múltiplo e controle pelo Apple Watch

Menos de seis meses desde o lançamento do Flow Pro, a Insta360 anunciou hoje o Flow 2 Pro, a segunda geração do seu estabilizador de smartphones. Contando com o mesmo suporte ao DockKit (da Apple) do original, o novo produto tem como grande novidade a atualização da Deep Track, sua tecnologia de rastreamento alimentada por inteligência artificial.

Chegando à sua versão 4.0, o recurso — que está disponível no aplicativo Insta360 — traz melhorias importantes no funcionamento do app. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de rastrear várias pessoas ao mesmo tempo durante uma filmagem, mantendo o grupo perfeitamente enquadrado até mesmo em contextos mais complexos, como durante danças.

O Pro Framing Grid, por sua vez, é um recurso alimentado por IA para incorporar a proporção áurea em cada foto de modo a orientar seu enquadramento e composição. Há também o Active Zoom Tracking, tecnologia ideal para capturar movimentos dinâmicos ou cenas distantes, com a possibilidade de ampliar determinado sujeito em até 15x.

Em termos de construção, a Insta360 afirma que ele possui uma maior durabilidade, já que conta com um tripé mais forte. O gimbal, por sua vez, conta agora com um espelho diretamente em seu corpo — o que garante que criadores possam fazer um melhor enquadramento durante selfies ou gravações de vlogs ao usar a câmera traseira do iPhone.

Agora suportando os formatos Dolby Vision e Apple ProRes, o Flow 2 Pro também passa a contar com um Modo Teleprompter (para permitir a inclusão de scripts em suas gravações/transmissões), bem como permite que a gravação e o gimbal sejam controlados remotamente por um outro smartphone ou por um Apple Watch, aumentando a versatilidade do produto.

O Insta360 Flow 2 Pro já está disponível no site da Insta360 e pode ser adquirido em sua versão Standard (que inclui o produto, mais uma braçadeira magnética para smartphone, um cabo de carregamento USB-C para USB-A e uma bolsa protetora) por US$160, podendo chegar a US$194 caso você opte por outros combos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider