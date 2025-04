O que fazer se você não encontrar o que procura na busca do Mac

Se você usa o Spotlight no seu Mac, sabe o quão útil ele pode ser para encontrar arquivos, documentos e outros itens armazenados no seu computador de uma forma bem simples — além de fazer conversões de moedas e outras coisas mais.

Porém, caso tenha recebido alguns resultados inesperados, você pode seguir alguns passos a fim de resolver essa situação. Confira como proceder nos parágrafos a seguir! 🔍

Verifique o texto digitado

Confira, primeiramente, se o texto foi digitado corretamente. Você também pode fazer uma busca por uma frase exata, escrevendo-a entre aspas.

Por exemplo, use “viagem a Portugal” para encontrar itens que contenham exatamente essa frase. Se não fizer isso, os resultados da busca vão incluir os itens que tenham essas palavras em qualquer ordem.

Confira onde está sendo feita a pesquisa

Se tiver fazendo uma busca pelo Spotlight, os resultados da busca poderão incluir emails, eventos do seu calendário, algumas Sugestões da Siri, informações de outros aplicativos e mais.

Já se fizer isso pela busca de uma janela do Finder, os resultados incluirão somente os arquivos e as pastas contidas no disco interno (ou na pasta em si, caso você tenha alterado essa opção nos ajustes do Finder).

Faça ajustes na busca do Spotlight

Verifique se você não excluiu algum item dos resultados de busca do Spotlight. Para verificar isso, abra os Ajustes do Sistema e clique em “Spotlight”. Marque ou desmarque as categorias de acordo com a sua preferência.

Na mesma seção, clique em “Privacidade na Busca…” e veja se você incluiu ou excluiu alguma pasta/disco.

Confira os arquivos e backups do Mac

Você pode encontrar documentos dentro de arquivos, como por exemplo algo que esteja dentro de uma imagem de disco ou em um arquivo ZIP. Clique duas vezes no arquivo para abri-lo e, depois, efetue a busca.

Ou, se estiver usando o Time Machine para fazer backups do seu Mac, use o Spotlight com o Time Machine para encontrar e recuperar itens nos seus backups.

Pois bem, conseguiu encontrar o que você tanto procurava? 🙂