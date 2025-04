Produções do Apple TV+ concorrem aos PGA Awards 2025

O Producers Guild of America (PGA) revelou os indicados à sua premiação de 2025, homenageando uma lista eclética de filmes e séries.

O Apple TV+ não ficou para trás e está concorrendo aos PGA Awards com diversas produções — incluindo seriados, animações e documentários. São eles: “Mal de Família” (“Bad Sisters”), “Slow Horses”, “STEVE! (martin): documentário em 2 partes” (“STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces”), “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” (“Fraggle Rock: Back to the Rock”) e “A Copa do Mundo de Messi – A Ascensão da Lenda” (“Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”).

Sem mais delongas, vejamos em quais categorias essas produções estão concorrendo:

Melhor Produtor de TV — Drama

Melhor Produtor de TV de Não ficção

Melhor Programa Infantil

Melhor Programa de Esporte

Os vencedores serão anunciados na cerimônia dos PGA Awards no dia 8 de fevereiro, em Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

