Valores das assinaturas do Microsoft 365 sobem no Brasil

A Microsoft está aumentando o preço do seu pacote de aplicativos de produtividade para consumidores em diversas regiões, incluindo no Brasil — onde as assinaturas tiveram um aumento de até 41,7%, conforme apontado pelo Tecnoblog.

A assinatura individual do Microsoft 365, que anteriormente custava R$36/mês, agora sai por R$51/mês (aumento de 41,7%); já a assinatura familiar, que possibilita o compartilhamento com até seis pessoas, passou de R$45/mês para R$60/mês (+33,3%).

As mudanças de preço entram em vigor imediatamente para novos assinantes e afetarão aqueles que já assinam no próximo ciclo de cobrança.

O reajuste é uma tentativa de aumentar a receita da base de clientes existente da empresa e ajudar a justificar as dezenas de bilhões de dólares que a companhia está gastando para desenvolver e operar serviços de inteligência artificial, de acordo com informações da Bloomberg.

Por falar em IA, também nesta semana a Microsoft realizou uma outra alteração na sua suíte de produtividade com IA — de modo que usuários corporativos agora podem usar gratuitamente o Copilot e adicionar complementos cobrados conforme o uso.