Aplicativo permite mudar rapidamente o navegador padrão do macOS

Embora boa parte dos navegadores atualmente conte com suporte a perfis, alguns usuários (incluindo eu) ainda mantêm a prática de usar mais de um browser — seja para separar vida pessoal da profissional, para fazer testes em ambientes diferentes, etc.

Nesses casos, o fato de que nossos computadores podem deixar apenas um aplicativo como padrão por vez pode ser um tanto chatinho. Isso porque, ao clicar em qualquer link em outro aplicativo, ele é aberto automaticamente no navegador padrão — não importando em qual software você quer acessá-lo. Até existia um software muito bom focado nisso, criado pelo Guilherme Rambo — mas ele infelizmente não existe mais. 😞

O aplicativo Default Browser, do desenvolvedor Sindre Sorhus, pode tornar isso um problema menor. Ele deixa permanentemente um ícone na barra de menus do macOS o qual pode ser usado para trocar facilmente o navegador padrão do computador — sem precisar acessar os Ajustes do Sistema.

Com isso, mesmo que você esteja usando o Safari mas queira abrir determinado link no Chrome, por exemplo, pode trocar rapidamente o navegador padrão para abri-lo — o que pode ser útil principalmente quando o outro browser não estiver aberto no momento.

Contando com atalhos para permitir a troca do navegador apenas digitando um número correspondente, o app ainda suporta o recurso Foco (Focus) — o que possibilita, por exemplo, definir um navegador padrão específico para o momento em que você estiver trabalhando.

O aplicativo está disponível para compra diretamente no site do desenvolvedor, podendo ser adquirido por meio de uma compra única (US$4). Se quiser, você pode dar um valor maior pelo software para apoiar seu desenvolvimento.

via MacStories