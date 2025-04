App Câmera do iOS 19 poderá ter interface inspirada no visionOS

Desde a apresentação do Apple Vision Pro e, naturalmente, do visionOS, muito se especula que os demais sistemas operacionais da empresa, como o iOS, poderão se inspirar nos elementos visuais do software do headset — algo que foi bastante aventado para o iOS 18, por exemplo.

Essa possibilidade voltou à tona, mas agora focada no iOS 19, o qual deverá ser apresentado pela Apple na WWDC25 (provavelmente em junho). A fonte? O saudoso leaker e YouTuber Jon Prosser.

Prosser alega que teve acesso a um vídeo do aplicativo Câmera (Camera) redesenhado do iOS 19. Para proteger sua fonte, no entanto, ele não compartilhou o vídeo em si, recriando-o para mostrar as possíveis mudanças.

O vídeo mostra os controles na parte inferior da interface consolidados em dois botões para “Foto” e “Vídeo”. Em cada um deles, você pode alternar entre diferentes modos, ajustar configurações, entre outros.

Já na parte superior da interface, há botões de acesso rápido a controles como Live Photos e flash, bem como configurações de resolução e taxa de quadros para vídeos. No geral, porém, é possível conferir um visual bastante inspirado no visionOS, como é possível notar no contorno dos botões e nas animações.

Prosser suspeita que as mudanças de design se estendam para outros aplicativos do ‌iOS 19‌. Ele elaborou até mesmo um render dos widgets com um design translúcido. Isso, porém, não está entre as informações que ele obteve acesso, sendo por ora apenas uma especulação.