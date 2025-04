Apple Watch ajuda a salvar homem preso em carro dentro de piscina

Um Apple Watch ajudou a salvar a vida de Brent Hill, morador do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. De acordo com o veículo de imprensa local Western Mass News, o homem sofreu um grave acidente o qual fez com que ele ficasse preso em um carro dentro de uma piscina.

Hill não lembra de basicamente nada sobre como tudo aconteceu, já que desmaiou completamente antes do acontecido (o que provavelmente ocasionou o acidente), mas imagens das câmeras de um vizinho mostram seu carro acelerando em direção a uma garagem e aterrissando de cabeça para baixo na piscina.

A primeira coisa da qual ele se lembra após o ocorrido é de uma voz muito baixa falando com ele. Era o serviço de emergência entrando em contato através do Apple Watch, que detectou o acidente e fez a ligação automaticamente após não receber nenhum retorno do usuário.

Poucos minutos após o contato, os socorristas chegaram ao local para o salvamento. Resgatado, Hill foi levado para o hospital com ferimentos leves e hoje agradece ao relógio pelo livramento, afirmando esperar que sua história conscientize outras pessoas sobre o Apple Watch.

Curiosamente, uma das vizinhas de Hill afirmou que seu marido chegou a ligar para o 911 ao presenciar o ocorrido, momento no qual os atendentes afirmaram já estarem em contato com o motorista — o que, apenas depois, eles descobriram que tinha sido possível graças ao relógio da Maçã.

Embora, neste caso em específico, possivelmente a história ainda tivesse um desfecho positivo graças à ligação feita pelo vizinho, é interessante ver como apenas um relógio pode ser útil em situações nas quais não há um humano por perto.

