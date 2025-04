Como acessar a Siri pela Central de Controle do iPhone e iPad

A Siri nunca foi lá tão inteligente como os usuários dos dispositivos da Apple sempre esperaram. Porém, ela ainda é útil para coisas pontuais, como para consultar a previsão do tempo, ativar um timer ou abrir um aplicativo.

A partir do iOS/iPadOS 18.2, a Maçã introduziu uma nova maneira de acessar essa assistente virtual por digitação. Veja como usá-la pela Central de Controle (Control Center)!

Abra a Central de Controle, toque no “+” (no canto superior esquerdo) e vá até “Adicionar um Controle”. Na seção “Siri”, escolha o atalho “Digite para a Siri”.

Depois de colocá-lo na Central de Controle, é possível mudá-lo de tamanho deslizando o dedo a partir da parte inferior direita do atalho para fazer o ajuste desejado. Quando estiver satisfeito, toque em qualquer área da tela.

Para usar a Siri dessa maneira, abra a central e toque no atalho para que o teclado do sistema abra e você possa interagir com a assistente por digitação.