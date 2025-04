Diretor financeiro da Apple admite não saber o quão lucrativa é a App Store

Como temos acompanhado, a Apple está sendo acusada no Reino Unido de abusar da sua posição para criar um monopólio com a App Store e cobrar taxas abusivas. A acusação disse inclusive que, com base em evidências citadas em outros litígios, a empresa possui uma margem de lucro de mais de 75% com a sua loja de aplicativos.

No entanto, o recém-nomeado diretor financeiro da Apple, Kevan Parekh, contestou as alegações, afirmando durante uma audiência que “é impossível determinar com precisão a lucratividade autônoma da App Store”, segundo informações do Financial Times.

Por outro lado, o advogado Michael Armitage, que representa os reclamantes, disse que era possível calcular as margens de lucro da App Store, mesmo que não fossem divulgadas linha por linha nas contas da Apple. Parekh o respondeu afirmando que pode ser possível “fazer uma estimativa direcional”, mas que o valor não pode ser “estimado significativamente de forma precisa”.

No ano passado, vale lembrar, o Apple Fellow e ex-chefe de marketing mundial da Maçã, Phil Schiller, declarou que não se falava muito dentro da empresa sobre o quão lucrativa é a App Store.

Enquanto isso, os advogados da Apple têm alegado que o “sistema totalmente integrado” da Apple foi “projetado para proteger a segurança, privacidade e proteção do usuário e fornecer uma experiência de usuário simples e intuitiva”.

Eles também argumentaram que os reclamantes definiram o mercado de forma muito restrita e que a Apple “enfrenta intensa competição nos mercados em que projeta, fabrica e vende dispositivos iOS”.

O julgamento, que deverá durar sete semanas, é o primeiro decorrente de uma onda de ações coletivas antitruste no Reino Unido movidas contra outras Big Techs — incluindo Alphabet (a holding dona do Google), Microsoft e Meta.

