Doublepoint lança app que permite usar o Apple Watch como mouse do Mac

A Doublepoint, startup conhecida pelas suas tecnologias de detecção de gestos e pelo aplicativo WowMouse (o qual permite transformar smartwatches em mouses para controlar computadores), disponibilizou uma versão do software voltada para o Apple Watch, anunciada na Consumer Electronics Show (CES) 2025 poucos dias atrás.

O app utiliza o reconhecimento de gestos com a mão no dispositivo para controlar o cursor e navegar em computadores à distância. Em sua versão para Apple Watches, por enquanto, ele só oferece compatibilidade com Macs, mas a Doublepoint planeja expandir essa conectividade para qualquer dispositivo com conexão Bluetooth.

Além do toque com o indicador e o polegar para simular um clique com o botão esquerdo e de controlar o cursor do mouse, gestos personalizados podem ser programados no aplicativo WowMouse. Ele pode ser pausado a qualquer momento, bastando girar o pulso para cima e tocar.

Por meio da parceria da WowMouse com a Bosch Sensortec, os algoritmos de reconhecimento de gestos da Doublepoint são integrados às unidades de medição inercial de última geração da Bosch, permitindo controle preciso de gestos e baixa latência com consumo mínimo de energia.

Anteriormente disponível apenas em smartwatches Android, o WowMouse atingiu quase 100 mil downloads desde a sua estreia, na CES 2024. No Apple Watch, o ecossistema do app possui código aberto, permitindo avanços constantes e exploração de novas possibilidades pelos desenvolvedores.

Segundo Ohto Pentikäinen, CEO e cofundador da Doublepoint, o lançamento do WowMouse para Apple Watch “marca um passo importante no atendimento à enorme demanda por controle de gestos mais poderoso, baseado no pulso.”

O WowMouse pode ser baixado gratuitamente na App Store. Ele requer o iOS 13 e o watchOS 10 ou posteriores.

via Olhar Digital