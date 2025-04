Em meio a expansão, aplicativo da Apple Store é lançado na Índia

O aplicativo da Apple Store, disponível para iOS e iPadOS, foi finalmente disponibilizado na Índia. Esse lançamento vem em meio aos crescentes esforços de expansão da empresa no mercado do país, os quais vão desde a produção até a comercialização de produtos.

Publicidade

De acordo com a Apple, o aplicativo oferece aos clientes a maneira mais personalizada de comprar os produtos da empresa. Ele permite coisas como comprar um Mac com um chip mais poderoso ou mais memória, adicionar uma gravura a acessórios e, futuramente, adicionar mensagens em presentes.

Karen Rasmussen, chefe de varejo online da Apple, afirmou que há um entusiasmo na empresa com o lançamento do app, que visa alcançar ainda mais usuários na Índia e aprofundar ainda mais as conexões:

Com o aplicativo Apple Store, os clientes descobrirão uma maneira nova e perfeita de comprar todos os nossos produtos incríveis, receber suporte personalizado e realmente experimentar o melhor da Apple.

Contando com guias separadas para produtos/recomendações e permitindo selecionar opções de entrega ou retirada, o app também possibilita se conectar com especialistas da Apple pela internet ou se inscrever para sessões gratuitas do Today at Apple em lojas físicas.

Disponível para download na App Store, o aplicativo segue o lançamento da versão da loja em formato de site (em 2020), bem como o das primeiras lojas físicas da Apple na Índia, em 2023.

via TechCrunch