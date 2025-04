Incêndios em Los Angeles: Apple TV+ transmitirá festival beneficente

Os principais serviços de streaming do mercado, incluindo o Apple TV+, transmitirão no dia 30 de janeiro uma espécie de festival organizado para incentivar o público a realizar doações para as vítimas dos incêndios que estão atingindo a cidade de Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), nas últimas semanas.

O evento, que leva o nome de FireAid Benefit Concert, terá um lineup de peso com quase 20 artistas, incluindo nomes como Billie Eilish, Lady Gaga, Katy Perry e Red Hot Chili Peppers. Segundo a Bloomberg, as apresentações também serão transmitidas via rádio e nas salas da rede de cinema AMC nos EUA, bem como em serviços de streaming de música.

Eis a lista completa de atrações:

Enquanto os outros serviços transmitirão o show nas suas próprias plataformas, a Netflix o fará no seu canal do YouTube para os mais de 30 milhões de inscritos. Ao contrário de outros teletons, como esse tipo de evento é chamado (não confundir com a ação beneficente da AACD em parceria com o SBT, embora ela também entre nessa categoria), a organização do evento está dando prioridade para o streaming como uma forma de aumentar o seu alcance.

Os shows acontecerão em dois lugares ao mesmo tempo: no Intuit Dome e no Kia Forum, ambos localizados na região metropolitana de LA. Os ingressos começarão a ser vendidos nesses locais oito dias antes do evento, que começará às 18h do horário local.

Até agora, é estimado que os incêndios tenham tirado a vida de pelo menos 25 pessoas e destruído algo em torno de 12.000 construções, sendo que a maioria eram casas. A Apple, como comentamos aqui, anunciou recentemente doações para as vítimas, além de ter incentivado seus usuários a ajudar financeiramente as famílias afetadas com um banner na App Store e no Apple Music.

