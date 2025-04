Instagram lança feed com interações de amigos em Reels para atrair usuários do TikTok nos EUA

Enquanto os Estados Unidos se preparam para impor uma proibição ao TikTok, o Instagram está tentando atrair usuários da plataforma no país e revelou algumas novidades para os Reels destinadas a melhorar o engajamento na rede social.

Trata-se de um novo botão que aparece no canto superior direito da aba Reels, o qual exibe miniaturas das fotos dos seus amigos e torna mais fácil ver o conteúdo que eles curtiram ou comentaram. Segundo o chefão da rede social, Adam Mosseri, a novidade visa simplificar as interações e promover discussões sobre as publicações.

View this post on Instagram A post shared by Adam Mosseri (@mosseri) 📣 Trazendo seus amigos para a aba Reels. Queremos que o Instagram não seja apenas um lugar onde você consome conteúdo de entretenimento, mas um lugar onde você se conecta por meio desse conteúdo com amigos. Agora, quando você for para a aba Reels, verá no canto superior direito um feed dedicado de reels que seus amigos curtiram ou adicionaram uma nota e iniciará uma conversa com eles ali mesmo. Estamos lançando isso em alguns países para começar, com mais em breve.

Além disso, uma barra de resposta na parte inferior dos Reels incentiva os usuários a se envolverem com as reações dos seus amigos. Por exemplo, se a foto do perfil de uma pessoa e o ícone de coração aparecerem flutuando na tela, a barra de resposta sugere que você mande uma resposta — a qual será enviada como uma mensagem direta.

Essas novidades estão sendo lançadas inicialmente nos EUA mas, como indicado por Mosseri, serão expandidas para mais regiões em breve.

via TechCrunch