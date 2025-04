“iPhones 17” poderão trazer câmara de vapor para ajudar no resfriamento

Informações do site chinês MyDrivers dão conta de que toda a linha “iPhone 17”, cujo lançamento é esperado para setembro deste ano, contará com um dissipador com câmara de vapor para melhorar a performance térmica dos dispositivos — uma área na qual a Apple tem sofrido desde a chegada dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max.

Segundo pessoas envolvidas com a linha de produção da Maçã, além dessa nova solução — a qual já é bastante comum entre smartphones Android, diga-se —, o “iPhone 17 Pro Max” também será equipado com uma folha de grafite, o que dará ao chip “A19 Pro” ainda mais espaço para brilhar sem sofrer com thermal throttling .

Embora a Apple tenha feito avanços significativos com a linha iPhone 16 em matéria de gerenciamento do calor gerado pelo SoC , os seus smartphones ainda ficam consideravelmente quentes quando colocados para executar tarefas mais pesadas, como jogos. Além de causar desconforto no usuário e reduzir a performance do sistema, as altas temperaturas também podem ter um impacto na vida útil da bateria do aparelho, o que não é nada bom.

Como tem sido rumorado que o chip “A19 Pro”, assim como o A18 Pro, também será construído num processo de 3 nanômetros, é possível que esse novo sistema de resfriamento torne os ganhos de performance menos tímidos, facilitando entre usuários de modelos mais antigos a decisão de fazer um upgrade de iPhone.

Além desse sistema de resfriamento, é esperado que a linha “iPhone 17” conte com um modelo ultrafino, tela ProMotion (até 120Hz) em todos os modelos, um novo design para o módulo das câmeras nos iPhones Pro e mais.

