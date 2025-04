Mais uma fornecedora junta-se à linha de produção do HomePod com tela, diz site

Os preparativos para o lançamento do rumorado HomePod com tela já começaram, inclusive entre as fornecedoras da Apple na China.

No finalzinho do ano passado, comentamos aqui que a Apple teria escolhido a empresa Tianma Microeletronics para fornecer as telas LCD de 7 polegadas do dispositivo, que poderá chegar em março — embora um lançamento no segundo semestre esteja se tornando cada vez mais provável.

Agora, informações do DIGITIMES dão conta de que a Maçã selecionou mais uma fornecedora para tomar conta de outro componente desse novo HomePod: o módulo do backlight da tela.

Falo da taiwanesa Radiant Optoelectronics, que já produz esse tipo de componente para alguns iPads, além de ser a única fornecedora para os MacBooks Pro. Como a empresa já produz peças para o iPad mini (A17 Pro) — que tem uma tela com um tamanho parecido —, é esperado que ela não tenha problemas para contribuir com a produção desse novo dispositivo.

Questionada sobre essa nova parceria, a fabricante disse que não comenta sobre pedidos de clientes. Ao que tudo indica, porém, ela já está preparando a sua linha de produção para acomodar o novo HomePod, que terá sua montagem finalizada pela chinesa BYD.

Ainda segundo o DIGITIMES, caso a previsão de lançamento em março seja respeitada, é esperado que menos de 1 milhão de HomePods sejam produzidos este ano; mas, se ele for adiado para o fim do ano, esse número cairá para algo em torno de 500 mil. Para os modelos atuais da caixa de som inteligente da Apple, esse número costuma ficar entre 1 e 2 milhões por ano.

