Videoclipe da banda OK Go contou com 64 iPhones em sua produção

A banda OK Go, uma velha conhecida aqui do MacMagazine, publicou ontem o clipe oficial da música “A Stone Only Rolls Downhill”, o qual contou com nada menos que 64 iPhones na sua produção.

Logo de início, vemos quatro iPhones lado a lado reproduzindo vídeos diferentes de um dos integrantes. Como um todo, no entanto, ambos parecem estar reproduzindo a mesma coisa — apesar de a roupa diferente em cada um deles deixar claro que não.

Depois, a câmera se afasta e vemos não apenas 4, mas 14 iPhones dispostos em 2 fileiras horizontais — dessa vez, apresentando uma série de brincadeiras visuais.

Alguns segundos depois, descobrimos que esses iPhones estão, na verdade, em um vídeo apresentado em outro iPhone, o qual está sendo apresentado em outro, depois em outro… e assim sucessivamente.

Ainda somos apresentados a um mosaico com nada menos que 42 iPhones — o que é um número mais que suficiente para jogos de cena interessantes com mãos, roupas, diversos integrantes e mais iPhones.

Trabalho duro!

Em um vídeo de bastidores da gravação, a banda revelou que foram feitas incríveis 1.043 tomadas ao longo de 8 dias para capturar os 64 vídeos utilizados no conjunto completo do videoclipe!

Basta ver o resultado para concluir que não deve ter sido uma tarefa nada simples, tanto é que, ao todo, foram 577 horas de preparação e 31 colaboradores envolvidos no projeto.

Haja criatividade (e disposição), hein?!

via AppleInsider