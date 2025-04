Como apagar o histórico de chamadas do FaceTime [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo FaceTime permite que você faça e receba chamadas de vídeo (ou de áudio) com outros usuários dos aparelhos da Apple ou com pessoas que tenham um link, usando dispositivos com Android ou PCs com Windows.

Se quiser, a Maçã possibilita a exclusão da lista de ligações feitas e recebidas nesse app — seja usando o iPhone/iPad ou o seu Mac. Confira como é simples fazer isso, nos próximos parágrafos! 🎥

Como apagar o histórico de ligações do FaceTime pelo iPhone/iPad

No smartphone e no tablet da Maçã, abra o app FaceTime, deslize o dedo da direita para a esquerda em cima de uma chamada e selecione o botão vermelho.

Para fazer isso com múltiplas chamadas, vá até “Editar” (no canto superior esquerdo), em “Selecionar” e faça a seleção. Para finalizar, toque em “Apagar”.

Como apagar o histórico de ligações do FaceTime pelo Mac

Com o FaceTime aberto no Mac, deslize o dedo sobre o contato desejado e escolha o botão vermelho com uma lixeira.

Já se quiser remover todas as chamadas recentes de uma só vez, vá até FaceTime » Remover Todas Recentes, na barra de menus.