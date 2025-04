Como ativar as Legendas ao Vivo do FaceTime na Apple TV

O tvOS 18 trouxe um novo recurso para o aplicativo FaceTime da Apple TV. Trata-se da possibilidade de visualizar a legenda das suas conversas em tempo real, usando a inteligência da set-top box.

A má notícia é que a Apple ainda limita isso apenas aos Estados Unidos e Canadá. Além disso, a empresa deixa claro que a precisão das Legendas ao Vivo pode variar.

Dito isso, saiba como ativar o recurso! 📺

Abra os Ajustes, selecione “Acessibilidade” e escolha “Legendas ao Vivo” para ativá-las.

Opcionalmente, você também pode fazer isso durante a chamada FaceTime em si. Apoie o dedo no clickpad do Siri Remote ou na tela de toque do iPhone/iPad, ou pressione para cima no círculo do clickpad. Depois, selecione o botão “i” e escolha “Legendas ao Vivo”.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.