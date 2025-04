Como ativar o Isolamento de Voz ou o Espectro Amplo no FaceTime do Mac

Se você costuma usar o aplicativo nativo FaceTime para fazer e receber chamadas de vídeo no seu Mac, uma dica bem simples permite que você faça ajustes de áudio para deixar as ligações ainda melhores para quem está lhe ouvindo.

Publicidade

É possível ativar o Isolamento de Voz ou o Espectro Amplo — além da opção padrão, é claro. Entenda, a seguir, o que significa cada uma delas e como alterar isso! 😉

Isolamento de Voz ou Espectro Amplo?

Quando ativado, o Isolamento de Voz prioriza a sua voz em uma ligação do FaceTime e bloqueia os sons ambientes. Assim, a sua voz será ouvida de forma mais clara.

Já o Espectro Amplo (que está disponível em Macs lançados a partir de 2018) faz com que a sua voz e todos os sons ao seu redor sejam ouvidos durante a chamada, ótimo quando há múltiplas pessoas juntas ou caso você esteja tocando instrumentos.

Como ativar o Isolamento de Voz ou o Espectro Amplo no Mac

Com a chamada do FaceTime em andamento, clique no ícone verde de uma câmera de vídeo (na barra de menus) e em “Modo de Microfone”. Depois, escolha entre “Padrão”, “Isolamento de Voz” ou “Espectro Amplo”.

Fácil, não?! 😊