Como ativar o timer de suspensão no YouTube Music [iPhone e iPad]

O YouTube Music, assim como outros serviços de streaming, passou a contar com um recurso de timer de suspensão, que pausa a reprodução de músicas depois de um determinado período.

Isso é ideal para quem curte ouvir canções enquanto está na cama e não quer consumir a bateria do iPhone/iPad depois que pegar no sono, por exemplo.

Confira como ativar isso facilmente! 😉

Primeiramente, comece a reproduzir a música dentro do app YouTube Music. Com o player aberto em tela cheia, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Timer de suspensão”.

Escolha, então, uma das cinco opções disponibilizadas:

5 minutos

15 minutos

30 minutos

1 hora

Fim da faixa

A qualquer momento, você pode conferir o tempo restante, cancelar o timer ou estendê-lo por mais cinco minutos, voltando até essa mesma seção.