Como melhorar as recomendações do YouTube Music [iPhone, iPad e web]

O YouTube Music é o serviço de streaming de músicas do Google, que está incluso na assinatura do YouTube Premium. Ele está sempre aprendendo e recomendando músicas, artistas e podcasts de acordo com o que você ouve.

Porém, você pode fazer esse processo manualmente — informando ao serviço o que você gosta. Veja como fazer isso no aplicativo para iPhones/iPad e também na web! 🎶

Como melhorar as recomendações do YouTube Music pelo iPhone/iPad

Abra o app do YouTube Music, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Acesse “Recomendações”, escolha “Melhore suas recomendações de músicas” ou “Melhore suas recomendações de podcast” e faça as escolhas.

Quando finalizar, toque em “Concluído”.

Como melhorar as recomendações do YouTube Music pela web

Com o site do serviço aberto no seu navegador e com a sua conta logada, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Após selecionar a aba “Recomendações”, vá até “Melhore suas recomendações de músicas” e escolha o que quiser.