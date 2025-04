Como reproduzir áudios de vídeos do YouTube sem pagar pelo Premium [iPhone e iPad]

Normalmente, se você quiser que os vídeos do YouTube sejam reproduzidos em segundo plano, é preciso assinar o YouTube Premium — que custa a partir de R$33 mensais no plano individual.

Porém, usando um simples truque, você pode ativar essa função pelo Safari do seu iPhone ou iPad. E o melhor: sem precisar pagar nada. 🙂

Confira como fazer!

Com o Safari aberto no seu dispositivo, acesse o site do YouTube e busque pelo vídeo que queira assistir (ou melhor, ouvir em segundo plano).

Em seguida, toque no ícone localizado no canto inferior esquerdo, dentro da barra de endereços, para abrir as opções de navegador. Escolha, então, os três pontinhos (no canto direito) e “Solicitar Versão para Computador”.

Dê play no vídeo e saia dele, voltando à Tela de Início. Você notará que a reprodução será pausada, mas basta então tocar no controle de reproduzir — na Tela Bloqueada ou na Central de Controle — para retomar.

via MacRumors