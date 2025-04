Canon lança app para iOS que permite alternar câmeras em transmissões ao vivo

O Live Switcher Mobile, novo aplicativo da companhia de fotografia e câmeras Canon lançado pela marca exclusivamente para iOS/iPadOS, permite que o usuário alterne entre diferentes câmeras durante uma transmissão de vídeo ao vivo.

Segundo a Canon, houve uma crescente demanda por conteúdos de livestreams, e o Live Switcher chega para atender essa necessidade. Com apenas um clique, é possível trocar câmeras e exibir a filmagem de diferentes dispositivos, em diferentes ângulos, na mesma transmissão. Com isso, ele elimina a necessidade de outros equipamentos de gravação e simplifica a produção de conteúdo, tornando-a mais dinâmica e profissional.

O app permite também a personalização dos vídeos com textos e efeitos visuais, além da transmissão ao vivo de tela do dispositivo e a troca automática de câmera a partir da definição de um timer. O dispositivo que executa o programa é o host, o qual fornece a interface de comutação e também permite que o dono da transmissão consiga ler os comentários em tempo real, facilitando a interação.

Ele suporta até três dispositivos gravando simultaneamente, com a previsão de conexão a câmeras digitais futuramente. Apesar de ter algumas funções restritas apenas às lives no YouTube e Facebook, o app pode ser utilizado em qualquer plataforma por meio da URL da transmissão.

O Canon Live Switcher Mobile já está disponível na App Store para todos os iPhones e iPads a partir do iOS/iPadOS 16. Apesar de gratuito, os usuários que quiserem desfrutar de todas as funcionalidades do app (como gravação em alta resolução, sobreposição de imagens, remoção de anúncios e marca d’água) devem fazer o upgrade para a versão premium, que custa salgados US$100/mês.

via 9to5Mac