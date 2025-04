Códigos “confirmam” novos iPads Air com chip M3 e iPhone SE (4ª geração)

É esperado que a Apple lance novas versões dos iPads Air e do iPad de entrada neste semestre — e essa possibilidade foi apoiada por um leaker com uma boa reputação.

Publicidade

Em uma imagem divulgada num post privado pelo leaker Evan Blass [@evleaks] no X (ex-Twitter), são vistos códigos que mencionam um iPad de 11ª geração e iPads Air de 11 e 13 polegadas — estes equipados com o chip M3.

Isso, vale notar, vai de encontro ao que foi aventado na semana passada, quando um rumor apontou que os próximos iPads Air poderiam ser equipados com o chip M4.

Na mesma imagem, outros códigos indicam que o rumor de que o próximo iPhone SE poderá ser chamado de “iPhone 16e” (o que, francamente, me soa estranho) não procede. Isso porque a futura versão poderá se chamar simplesmente iPhone SE (4ª geração) — mantendo, portanto, a nomenclatura usada até agora.

Em uma outra publicação, o leaker compartilhou uma imagem com renders desses prováveis dispositivos — “confirmando” a mudança no design do próximo iPhone SE, mais parecido com o do iPhone 16, a exemplo da presença da Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Embora tudo isso seja bastante possível, ainda são especulações — mas não demorará até que vejamos quais rumores estavam certos ou não.

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.