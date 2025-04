Desfile da JACQUEMUS será filmado com um iPhone 16 Pro Max [atualizado]

A conceituada grife JACQUEMUS, conhecida por sua estética minimalista, lúdica e provocativa no design fashion, anunciou que seu desfile de primavera deste ano, da coleção “La Croisière”, será filmado inteiramente com um iPhone 16 Pro Max.

O desfile acontecerá na Paris Fashion Week, em 26 de janeiro, e a colaboração com a Apple busca demonstrar a capacidade profissional e a tecnologia presente nas câmeras dos modelos mais novos de iPhones. O show será transmitido ao vivo do smartphone da Apple e renderizado em câmera lenta cinematográfica, gravado em 4K a 120 quadros por segundo e com Dolby Vision. Além disso, fotos da passarela e close-ups detalhados do desfile serão feitos com a lente telefoto de 5x, presente nos modelos Pro.

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus) « LA CROISIÈRE » Show em Paris

Filmado inteiramente no iPhone

Domingo, 26 de janeiro – 19h30 CET

O show está programado para ser intimista, recebendo apenas 45 convidados no apartamento do arquiteto Auguste Perret. Uma instalação personalizada da Apple será incluída no local, incorporando o iPhone à cenografia do show, criando uma experiência interativa e imersiva para os participantes, e demonstrando os recursos de câmera profissional do iPhone 16 Pro Max.

Sobre o desfile, Simon Porte Jacquemus (fundador da marca) afirmou, em nova entrevista para a Vogue, que 17 iPhones serão estrategicamente posicionados para capturar todos os ângulos do show:

Podemos colocar iPhones em lugares onde normalmente não teríamos [uma câmera]. Podemos colocar um iPhone para refletir em um espelho, o que acrescenta muita poesia, é muito legal.

Simon comentou também que “JACQUEMUS, a marca, foi construída em um iPhone”, e que o objetivo da colaboração é fortalecer a união entre moda e tecnologia, e alinhar o público de ambas as marcas. Isso, vale notar, vem apenas alguns meses após surgir o rumor de que a grife poderia estar próxima de firmar uma parceria com a Apple para o lançamento de produtos exclusivos, como pulseiras para o Apple Watch.

Atualização, por Eduardo Marques 27/01/2025 às 22:13

E taí o vídeo (Reels) com o desfile filmado com 17 iPhones:

Aos interessados, a nova coleção já está disponível no site oficial da marca.

