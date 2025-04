Gratuito e prático, app Cronica facilita organizar seus filmes e séries favoritos

Organizar filmes e séries pode ficar muito mais fácil com o Cronica, um app gratuito e cheio de recursos práticos. Com um design minimalista, ele não é um serviço de streaming, mas oferece ferramentas úteis para acompanhar lançamentos e gerenciar listas de forma eficiente.

Na prática, o aplicativo separa automaticamente conteúdos já lançados daqueles que ainda vão estrear, além de enviar notificações avisando quando um novo episódio ou filme da lista está disponível.

Também é possível assistir a trailers, explorar novos títulos e acessar informações detalhadas graças à integração com a The Movie Database (TMDb). Outra função interessante é a possibilidade de marcar episódios já assistidos, o que ajuda a manter o controle do progresso.

O Cronica sincroniza listas entre dispositivos da Apple usando o iCloud, sem exigir contas ou cadastros adicionais. Totalmente gratuito e sem limitações de uso, o app adota o modelo donationware — ou seja, ele aceita doações opcionais dos usuários.

A ferramenta também sugere filmes e séries de acordo com a região definida, o que torna as recomendações ainda mais relevantes, além de permitir compartilhar links diretamente com outras pessoas de maneira prática.

Com todas essas funcionalidades e um design simples, o Cronica promete ser uma boa opção para quem quer manter tudo organizado e ainda descobrir novos conteúdos de maneira descomplicada. 🍿

