Instagram ganha Reels de até 3 minutos e grade de posts retangulares

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, anunciou recentemente em vídeo publicado na plataforma que os Reels agora podem contar com até 3 minutos de duração — não mais apenas 90 segundos, limite adotado tradicionalmente pela plataforma.

Segundo Mosseri, o Instagram não pretendia focar no formato de vídeos longos para os Reels, mas a rede social ouviu feedbacks de criadores os quais afirmaram que o limite anterior era muito curto — o que explica a mudança.

“Esperamos que esse limite de até três minutos lhe ajude a contar as histórias que você realmente quer contar”, afirmou o executivo, que já se posicionou anteriormente contra o aumento do limite na duração dos vídeos.

Com a mudança, o Instagram segue um caminho semelhante ao do TikTok (plataforma que serviu como “inspiração” para os Reels), que começou com um limite curto de 15 segundos e agora permite uploads de vídeos de até 1 hora.

Você pode agora fazer upload de reels de até três minutos. Nós historicamente permitimos apenas reels de até 90 segundos, dado o nosso foco no formato de vídeos curtos, mas ouvimos o feedback de que esse [limite] é curto demais para aqueles que querem compartilhar histórias mais longas. Esperamos que isso ajude. ✌🏻

Mudança no feed

Quem entrou no aplicativo do Instagram (devidamente atualizado) nos últimos dias certamente deve ter percebido uma mudança na forma como as miniaturas de posts são exibidas nos perfis: elas agora são retangulares.

Vindo sendo testada há um bom tempo plataforma, a novidade chega para exibir melhor o conteúdo das mídias atuais, que são majoritariamente retangulares verticalmente (e não mais estritamente quadradas).

No entanto, a mudança acabou trazendo problemas para artes de design pensadas para o formato quadrado (que podem ter seus textos ou elementos cortados) ou para quem fazia mosaicos com os posts em seus perfis, por exemplo.

Na publicação em que Mosseri fala sobre o novo limite de tempo para os Reels, muitos usuários pedem para que a rede volte atrás na mudança envolvendo as miniaturas — aparentemente não tão bem recebidas.

Será que a Meta reconsideraria essa decisão?

