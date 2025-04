Logitech lança combo POP Icon com teclado e mouse sem fio no Brasil

A Logitech lançou no Brasil o POP Icon, um combo composto pelo teclado e mouse sem fio da famosa linha POP da empresa. Elegantes, compactos e personalizáveis, os dois produtos contam como destaque a presença de teclas e botões de ação para aumentar a produtividade.

Produzido usando plástico reciclado e contando com cores vibrantes, o teclado possui teclas suaves e discretas, projetadas para promover uma digitação “precisa, confortável e silenciosa”, enquanto o mouse conta com a tecnologia SilentTouch14 para reduzir o ruído do clique.

Com um contorno que se encaixa perfeitamente na palma da mão, o POP Mouse pode ser facilmente personalizado — tanto com o botão de atalho quanto no que se refere à sua SmartWheel, a qual permite mudar facilmente entre o modo de rolagem de alta precisão e o de rolagem rápida.

As teclas de ação personalizáveis do POP Keys, por sua vez, permitem definir ações como alternar entre o “modo de trabalho” e o “modo break“, bem como abrir redes sociais favoritas com um toque ou iniciar ferramentas de inteligência artificial, grupos de abas ou espaços de trabalho.

Essas personalizações, que se aplicam também às teclas de função ( fn ), podem ser feitas usando o aplicativo Logi Options+, disponível para macOS e Windows. Aliás, se você usar mais de um sistema ou dispositivo, é possível alternar facilmente entre eles com os botões Easy-Switch.

Outro destaque interessante no combo é a enorme vida útil de bateria dos dois dispositivos, que é de três anos para o teclado e de até dois anos para o mouse — estimativas que dependem, é claro, das condições de uso e de computação de ambos os produtos.

O combo POP Icon é comercializado nas cores grafite e verde ou branco fosco e laranja, podendo ser adquirido diretamente no site da Logitech por R$450 à vista ou por R$500 em até 9x.

