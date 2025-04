MacBook Air deverá ganhar tela OLED apenas a partir de 2029, diz The Elec

De acordo com uma nova reportagem do The Elec, baseada em relatórios obtidos com a indústria de peças no último dia 17, a Apple adiou a adoção de uma tela OLED no MacBook Air para por volta de 2029 — um atraso de dois anos em relação a uma suposta previsão de lançamento inicial (para a partir de 2027) da empresa.

Fontes ouvidas pelo site afirmaram que o adiamento aconteceu devido às vendas lentas dos iPads Pro com a tecnologia, lançados no ano passado. Enquanto a Maçã teria estabelecido uma meta de 10 milhões de unidades no ano passado, o número alcançado teria sido de apenas 6 milhões.

Como o custo de fabricação do produto subiu muito com a adoção da tecnologia OLED, a Maçã esperava que a novidade representasse pelo menos um impulso nas vendas do produto — o que não aconteceu. Dessa forma, a empresa imagina que a mesma lógica poderá se aplicar ao MacBook Air.

Mesmo que o computador não deva contar com uma tela OLED em pelo menos quatro anos, no entanto, a tela LCD atual do MacBook Air deverá ser atualizada com a tecnologia de transistor de filme fino (TFT) de óxido, a qual estaria sendo preparada para a máquina desde o final do ano passado.

Com lançamento previsto para 2027 e tendo a LG Display como principal fornecedora, a tecnologia de tela com TFT de óxido já está presente nos MacBooks Pro e iPads Air mais recentes, tendo como vantagem o fato de contar com um movimento eletrônico mais rápido do que o TFT de silício amorfo (a-Si), presente no Air atual.

Ainda segundo a reportagem, mesmo com o “adiamento” no MacBook Air, a Apple continua com os planos para levar as telas OLED aos MacBooks Pro no ano que vem. Assim como no iPad Pro, ela deverá ser do tipo tandem OLED — tecnologia essa que não está sendo planejada para o modelo mais barato.

