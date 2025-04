Meta anuncia Edits, app para rivalizar com o CapCut [atualizado]

O TikTok pode até não ter ficado muito tempo fora do ar nos Estados Unidos, mas a Meta segue tentando capitalizar em cima das instabilidades da sua plataforma rival. Ainda ontem, a empresa anunciou um novo app chamado Edits, o qual chegará para ser um rival do CapCut — que, vale lembrar, é desenvolvido pela ByteDance com o TikTok em mente.

Em um vídeo publicado no seu perfil pessoal, o chefão do Instagram, Adam Mosseri, disse que novo app será lançado primeiro para dispositivos iOS em fevereiro (embora sua página na App Store indique um lançamento em 13 de março), com uma versão para Android prevista para breve. Durante a apresentação da novidade, o executivo deixou claro que a novidade é focada mais em criadores do que “videógrafos casuais”.

View this post on Instagram A post shared by Adam Mosseri (@mosseri) Hoje estamos anunciando um novo aplicativo chamado “Edits” para aqueles que são apaixonados por fazer vídeos no seu telefone. Há muita coisa acontecendo agora, mas não importa o que aconteça, é nosso trabalho fornecer as melhores ferramentas possíveis para os criadores.

O Edits é mais do que um aplicativo de edição de vídeo; é um conjunto completo de ferramentas criativas. Haverá uma aba dedicada para inspiração, outra para acompanhar as primeiras ideias, uma câmera de qualidade muito mais alta (que usei para gravar este vídeo), todas as ferramentas de edição que você esperaria, a capacidade de compartilhar rascunhos com amigos e outros criadores e — se você decidir compartilhar seus vídeos no Instagram — insights poderosos sobre o desempenho desses vídeos.

Você pode encomendar o aplicativo hoje na App Store do iOS, e ele chegará ao Android em breve. O aplicativo não estará disponível para download até o mês que vem e, enquanto isso, vamos trabalhar com alguns criadores de vídeo para obter seus comentários e melhorar a experiência. Envie isso pela DM para um amigo que possa estar interessado. 🙏🏼

Ainda segundo Mosseri, o Edits é mais do que um simples app de edição. Por ele, será possível navegar por abas com inspirações para vídeos e espaços para registrar ideias de Reels. Haverá também uma “câmera de alta qualidade” com controles avançados de resolução, taxas de quadros e cor, que permitirá gravar vídeos de até dez minutos (e sem marca d’água).

Talvez a grande sacada do app, no entanto, seja a possibilidade de compartilhar rascunhos de vídeos com colaboradores ou outros criadores — algo que poderá ser bastante útil no caso de projetos em equipe. Também será possível usar o app para acompanhar métricas dos vídeos publicados como Reels.

Assim como outros apps do gênero, o Edits deixará você adicionar múltiplas faixas de áudio/vídeo ao seu projeto, um fundo personalizado ou um efeito de tela verde, escolher uma entre várias opções de fontes para texto e efeitos de áudio, gerar legendas automáticas, aprimorar o áudio do seu vídeo e até gerar animações com IA.

De acordo com a página do aplicativo na App Store, ele exigirá o iOS 15.1 ou superior e o macOS Monterey 12 ou mais recente para funcionar. Ao menos inicialmente, não haverá uma versão do app para iPads, infelizmente.

Atualização, por Rafael Fischmann 28/02/2025 às 19:53

Nem fevereiro, nem 13 de março; a página do Edits na App Store agora indica que ele será lançado no dia 31 de março, apenas.

A Meta não se pronunciou sobre o provável adiamento.

