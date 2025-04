MoviePass lança app para o Apple Vision Pro dedicado a trailers de filmes

O MoviePass, serviço cuja proposta é aprimorar a descoberta de filmes, anunciou o lançamento do MoviePass Screening Room, um aplicativo para Apple Vision Pro e dispositivos Meta Quest que exibe trailers de filmes em alta resolução — além, é claro, de aproveitar a imersão proporcionada pelos headsets.

De sucessos de bilheteria a filmes independentes, o aplicativo ganhará novos trailers semanalmente. Ele também serve como uma alternativa ao aplicativo Apple TV, o qual disponibiliza trailers de séries e filmes — porém somente daqueles comercializados/disponíveis na plataforma.

O MoviePass está construindo o futuro do cinema e nossa Screening Room em realidade virtual representa um salto gigante em direção à descoberta cinematográfica imersiva. Os trailers são a pulsação de um filme, e agora os fãs podem se conectar com as histórias que os inspiram enquanto estão imersos, que é o mais próximo que você pode chegar da coisa real: o cinema. —Stacy Spikes, CEO e cofundadora do MoviePass.

Além disso, atualizações futuras do MoviePass Screening Room o conectarão ainda mais com o aplicativo MoviePass, permitindo que usuários selecionem filmes diretamente dos trailers e os adicionem à sua Lista de Desejos no aplicativo. Assim que esses filmes estrearem nos cinemas, os membros do MoviePass serão notificados, garantindo que eles nunca percam nenhuma novidade.

O MoviePass Screening Room está disponível gratuitamente na App Store nos países onde o Vision Pro está à venda.

